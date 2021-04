Fahrzeug in Ulmer Straße abgedrängt

Mehrere Hundert Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 10.20 Uhr in der Ulmer Straße in Ravensburg entstanden.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Klein-Lkw geriet laut Polizei beim Abbiegen in die Schussenstraße auf die rechte Fahrspur. Eine 37-jährige Audi-Fahrerin, die sich auf der rechten Spur befand, wich nach rechts aus und kollidierte mit dem Randstein. Der Klein-Lkw setzte indes seine Fahrt unbeeindruckt fort. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder die Angaben zu dem Lkw mit A-Kennzeichen machen können, sollen sich bitte beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonummer 0751/8033333 melden.