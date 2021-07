Unerlaubt vom Unfallort entfernt hat sich ein Unbekannter, der am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 13.10 Uhr im Parkhaus eines Lebensmitteldiscounters in der Weingartshofer Straße in Ravensburg einen VW beschädigt hat. Am hinteren rechten Kotflügel entstanden dabei laut Polizei Kratzer und Lackabtragungen. Das Polizeirevier Ravensburg nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 0751/8030 entgegen.