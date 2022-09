Fahrzeug in Parkhaus angefahren

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montag zwischen 10.45 Uhr und 13 Uhr einen Skoda Octavia angefahren, der im Parkhaus „Untertor“ in der dritten Ebene abgestellt war. Das teilt die Polizei mit. Nach der Kollision fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.