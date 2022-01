Mit einem spitzen Gegenstand hat eine bislang unbekannte Person in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Mercedes in der Hochgerichtsstraße in Ravensburg zerkratzt.

Der Sachschaden wird laut Polizei auf rund 2500 Euro beziffert. Beamte des Polizeireviers Ravensburg haben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bitten unter der Telefonnummer 0751/8033333 um Täterhinweise.