Rund 2500 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag gegen 17 Uhr im Irisweg hinterlassen. Der Unbekannte streifte einen Seat Leon an dessen vorderen linken Fahrzeugseite und fuhr im Anschluss weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das erklärt die Polizei in ihrem Bericht.

Hinweise zum Unfallverursacher, der mutmaßlich mit einem weißen oder grauen VW Passat unterwegs war, werden unter Telefon 0751 / 803 33 33 erbeten.