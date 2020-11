Sachschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro ist am Dienstag gegen 2.50 Uhr bei einem Fahrzeugbrand in der Schützenstraße in Ravensburg entstanden. Das berichtet die Polizei.

Eine 23-Jährige befand sich während einer Pause in ihrer Nachtschicht kurz in ihrem geparkten Auto, als sie ein Geräusch und Qualm aus der Motorhaube wahrnahm. Kurz darauf begann es im Motorraum zu brennen. Wie die Polizei mitteilt, konnte die 23-Jährige ihren Wagen rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Ein BMW, der direkt neben dem brennenden Audi geparkt war, wurde durch die Hitze ebenfalls beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen vor Ort und löschte das Feuer.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.