Fahrt über Rot führt zu Unfall

Weil eine 58-jährige Autofahrerin über Rot fuhr, ist es am vergangenen Samstag in Ravensburg zu einem Unfall an der Kreuzung Meersburger Straße/Georgstraße gekommen. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, fuhr die Frau mit ihrem Renault auf der die Meersburger Straße von der Weststadt her kommend in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung mit der Georgstraße missachtete sie das Rotlicht der Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Wagen eines 30-jährigen Opelfahrers, der ordnungsgemäß bei Grün in den Kreuzungsbereich einfuhr, so die Polizei. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro.