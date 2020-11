Fahrstreifenwechsel in Ravensburg: Auto streift Auto

Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen Mitternacht in der Georgstraße entstanden. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem VW in Richtung Stadtmitte und übersah beim Fahrstreifenwechsel einen in gleicher Richtung fahrenden 19-jährigen Audi-Fahrer. Beim seitlichen Zusammenstoß der zwei Autos wurde niemand verletzt.