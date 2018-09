Fahrschüler fährt Radfahrer an

Schwer verletzt worden ist ein 22-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 17 Uhr in der Bleicherstraße. Wie die Polizei mitteilt, war ein 38-jähriger Fahrschüler von der Abfahrt B 32 kommend nach links in die Bleicherstraße abgebogen und hatte hierbei wie sein Fahrlehrer den in gleicher Richtung auf dem linken Fahrradsonderstreifen fahrenden Radler übersehen.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 22-Jährige auf die Motorhaube und von dort auf die Fahrbahn geschleudert. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Radfahrer ins Krankenhaus. Bislang konnte noch nicht geklärt werden, ob der junge Mann nach links abbiegen oder verkehrswidrig geradeaus in Richtung Weststadt fahren wollte. Am Auto entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.