Fahrradschloss rutscht in Speichen – Radfahrerin stürzt

In der Meersburger Straße in Ravensburg ist am Mittwochnachmittag eine 38-jährige Radfahrerin gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen 16.25 Uhr auf der für Radfahrer freigegebenen Busspur in Richtung Stadtmitte. In ihrem Einkaufskorb, der auf den Gepäckträger geklemmt war, lag lose ein langes Kabelschloss. Während der Fahrt rutschte ein Teil des Fahrradschlosses über den Korbrand und geriet zwischen den Einmündungen Rahlenweg und Hochgerichtstraße in die Speichen des Hinterrades, was zum Sturz der 38-Jährigen führte. Mit leichten Verletzungen brachte sie der Rettungsdienst ins Krankenhaus. An ihrem Mountainbike entstand geringer Sachschaden.