Leichte Verletzungen hat eine 78-jährige Fahrradfahrerin erlitten, die am Montagmorgen gegen 10 Uhr auf dem Radweg neben der Meersburger Straße in Ravensburg mit einem ihr entgegenkommenden 48 Jahre alten Fahrradfahrer zusammengestoßen ist. Wegen einer Verletzung am Bein wurde sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Kollision entstand an den Rädern jeweils geringer Sachschaden, wie die Polizei mitteilt.