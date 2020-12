Fahrradfahrer stößt mit Auto zusammen

Bei einem Unfall zwischen einem 21-jährigen Fahrradfahrer und einem 37-jährigen Mitsubishi-Fahrer am Montag gegen 13.45 Uhr in der Ebertstraße in Ravensburg hat sich der Fahrradfahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der Fahrradfahrer bog laut Pressemitteilung der Polizei von der Weißenauerstraße nach links in die Ebertstraße ein und missachtete dabei das Rechtfahrgebot. In der Ebertstraße kollidierte er mit dem Mitsubishi einer 37-Jährigen, die die Straße ordnungsgemäß befuhr. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 21-Jährige Prellungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.