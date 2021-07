Fahrradfahrer kollidiert mit Auto

Weil ein 16-jähriger Pedelec-Fahrer am Mittwoch gegen 14 Uhr an der Kreuzung Angerstraße/Henri-Dunant-Straße in Ravensburg die Vorfahrt eines Autofahrers missachtete, kam es zu einem Verkehrsunfall.

Der Radler fuhr nach Angaben der Polizei von der Angerstraße in den Kreuzungsbereich ein und stieß mit dem Fahrzeug eines vorfahrtsberechtigten 23-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall schlug der 16-Jährige in die Frontscheibe ein, die dabei zu Bruch ging. Er erlitt nur leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 10 000 Euro beziffert.