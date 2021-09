Zwei Fahrradfahrer sind in der Nacht auf Dienstag bei einem Zusammenstoß in der Markdorfer Straße in Ravensburg verletzt worden. Eine Radfahrerin fuhr laut Polizeibericht aus einem Grundstück neben dem Radweg entlang der Straße heraus und übersah dabei einen weiteren Fahrradfahrer. Beim Zusammenstoß stürzten beide Radfahrer und verletzten sich leicht. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.