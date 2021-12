Fahrplanwechsel beim Stadtbus Ravensburg Weingarten

Unter dem Motto „Ein Stück Mobilität aus einer Hand“ liegt zum Fahrplanwechsel am Sonntag, 12. Dezember, das frisch gedruckte Fahrplanheft für den Stadtbus Ravensburg Weingarten bereit. Die Fahrplanhefte sind in den Bussen und in der Mobilitätszentrale im Bahnhof Ravensburg oder im Kunden Center der RAB in Weingarten erhältlich. Zudem sind die aktuellen Fahrpläne über die Homepage unter www. stadtbus-rv-wgt.de oder die tws.mobil App inklusive aktueller Verspätungsinformationen abrufbar.

Nach den Angaben einer Stadtbus-Pressemitteilung haben die Fahrplanänderungen bei der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) in Folge der Elektrifizierung der Südbahn Auswirkungen auf den Fahrplan der Stadtbuslinie 15 (Stadtbus Weingarten). Die Linie 15 fährt den BOB-Bahnhof Weingarten/Berg ab dem Fahrplanwechsel zweimal pro Stunde ab Löwenplatz um 5.08 Uhr bis 19.27 Uhr von Montag bis Freitag zu den Ankunfts- und Abfahrtszeiten der BOB an. Durch diese Änderung können nicht mehr alle Haltestellen der Linie 15 bedient werden, der Bereich Kreuzberg/Vorderer Ochsen entfällt.

Eine Neuerung gibt es bei den Abendfahrten ab 21.00 Uhr am Ravensburger Busbahnhof. Die Abfahrtszeiten der Stadtbuslinien 1, 3, 20, und 21 wurden so gelegt, dass ein Umstieg von der Schiene beziehungsweise von einer Stadtbuslinie auf die andere möglich ist. So kommen etwa die Linien 1 aus Richtung Weingarten/Weststadt und die Linie 3 aus Richtung Eschach um 21.07 beziehungsweise 21.08 Uhr am Busbahnhof an und fahren um 21.17 Uhr in Richtung Weingarten, Weststadt, Eschach/Oberzell, Grünkraut/Bodnegg, Waldburg/Vogt und um 21.19 Uhr nach Wangen ab.