Fahrgast schlägt Busfahrer mit der Faust

Wie die Polizei mitteilt, ist es zwischen einem Busfahrer und einem Fahrgast am Donnerstag gegen 14 Uhr an der Haltestelle Busbahnhof zu einem Streit gekommen, in dessen Folge der Fahrgast dem Busfahrer mit der Faust ins Gesicht schlug.

Der 66-jährige Fahrgast wollte die vordere Türe zum Aussteigen nutzen, was ihm der Busfahrer jedoch verweigerte und bat, hinten auszusteigen. Das ignorierte der 66-Jährige, versuchte sich selbst die Türe durch Betätigen eines Knopfes im Bereich des Lenkrads zu öffnen und packte dann den Busfahrer am Kragen, nachdem ihm dies nicht gelungen war. Als der Busfahrer den Fahrgast aus dem Bus schob, stürzte dieser und verletzte sich leicht. Kurz bevor der Busfahrer wieder losfahren wollte, kam der 66-Jährige zurück in den Bus und schlug dem Fahrer mit der Faust ins Gesicht.