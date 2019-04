Fahrer verursacht mit 2,2 Promille einen Unfall

Ein 39-jähriger Audi-Fahrer hat am Montag gegen 3.15 Uhr in der Ulmer Straße einen an der roten Ampel stehenden Skoda eines 50-jährigen Mannes übersehen und fuhr auf. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch war. Der daraufhin durchgeführte Test ergab rund 2,2 Promille, heißt es in dem Polizeibericht, weshalb die Beamten mit dem 39-Jährigen in ein Krankenhaus fuhren und dort die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 16 000 Euro.