Fahrer unter Medikamenteneinfluss am Steuer

Deutliche Ausfallerscheinungen stellte eine Polizeistreife am Freitag kurz nach 10 Uhr bei der Kontrolle eines 38-Jährigen fest, den sie in der Meersburger Straße in Ravensburg mit seinem Lieferfahrzeug gestoppt hatte.

Der Mann stand laut Bericht offensichtlich unter der Wirkung von Medikamenten und war den Polizisten aufgefallen, weil er die Fahrspur nicht halten konnte. Die Beamten veranlassten daher bei dem 38-Jährigen eine Blutprobe in einer Klinik und beschlagnahmten seinen Fahrzeugschlüssel. Bei den weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der Führerschein des Mannes tags zuvor wegen eines gleich gelagerten Sachverhaltes beschlagnahmt worden war.

Der 38-Jährige muss sich nun nicht nur wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln verantworten, sondern auch, weil er ohne Führererlaubnis am Steuer saß.