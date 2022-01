Fahrer sucht nach Unfall das Weite

Ein flüchtiger Fahrer hat bei einem Verkehrsunfall in der Lortzingstraße in Ravensburg einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro verursacht.

Der Unfall, bei dem ein am Straßenrand geparkter Mazda 3 beschädigt wurde, dürfte sich laut der Polizei zwischen Montagabend, 19 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr, ereignet haben. Personen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 803 33 33 bei der Polizei Ravensburg zu melden.