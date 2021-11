Fahrer sammelt Unfallteile ein

Ein dreister Unfallfahrer hat in der Montagnacht kurz vor Mitternacht am Sonnenbüchel in Ravensburg erst mehrere Verkehrszeichen umgefahren und im Anschluss das Weite gesucht.

Der Fahrer, der laut Pressemitteilung der Polizei auf zwischen 20 und 30 Jahre geschätzt wird, kam aus der Gartenstraße und war zum Schulzentrum St. Konrad unterwegs, als er auf Höhe des Locherhofwegs die Verkehrsinsel samt Verkehrsschildern überfuhr. Der Unfallverursacher rauschte mit seinem schwer beschädigten silber-goldenen Volvo davon. Kurz darauf kehrte er zurück und sammelte an der Unfallstelle sämtliche zurückgelassenen Teile seines Autos ein. Der Unbekannte war etwa 1,80 Meter groß und hatte schwarze Haare. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Telefonnummer 0751/803 33 33 um Hinweise.