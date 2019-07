Als Polizeibeamte einen 20-Jährigen Autofahrer in der Nacht zum Sonntag gegen 01.30 Uhr in der Gartenstraße kontrollierten, fiel ihnen der Geruch von von Marihuana auf. Bei dem Mann wurden Besitz und Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt, heißt es im Polizeibericht weiter. Nachdem ein Urintest die Rauschmitteleinnahme bestätigt hatte, ordnete die Polizei eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an. Weiterfahren durfte er nicht.