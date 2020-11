Fahrer nutzt Handy und steht wohl unter Drogen

Weil er sein Mobiltelefon während der Fahrt genutzt hat, haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg einen 27-Jährigen kontrolliert. Laut Polizei war er am Montag gegen 11 Uhr mit seinem Kastenwagen unterwegs. Die Polizisten stellten bei dem jungen Mann deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest. Deshalb ordneten sie bei ihm eine Blutprobe in einer Klinik an. Außerdem untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt. Im Falle eines positiven Befunds kommen auf den 27-Jährigen ein empfindliches Bußgeld, Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein Fahrverbot zu.