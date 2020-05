Fahrer ist viel zu schnell unterwegs

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat um 0.30 Uhr eine Ravensburger Polizeistreife einen jungen Fahrer gestellt, der in der Seestraße mit mehr als der doppelten erlaubten Geschwindigkeit unterwegs war. Der 18 Jahre alte VW-Fahrer wurde mit 76 Stundenkilometer von den Beamten gemessen. Erlaubt ist eine Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometer. Die Raserei hat nach Angaben der Polizei für den jungen Mann nun empfindliche Konsequenzen. Neben einem Bußgeld muss er auch mit einem Fahrverbot rechnen. Da sich der 18-Jährige noch in der Probezeit befindet, wurde die Führerscheinstelle über den Verstoß informiert.