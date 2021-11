Ein unbekannter Fahrer hat am Dienstag zwischen 7 und 16.45 Uhr einen geparkten Nissan auf einem Parkplatz in der Scheffelstraße gestreift, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro, teilt die Polizei mit. Das Polizeirevier Ravensburg bittet Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnumer 0751 / 80 30 zu melden.