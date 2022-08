Fahrer entfernt sich in Ravensburg von Unfallstelle

Am Samstag in der Zeit zwischen 6.30 und 6.46 Uhr hat ein der Polizei noch unbekannter Fahrer mit einem silbernen Mazda mit polnischem Kennzeichen die Jahnstraße in Ravensburg in Fahrtrichtung Friedrichshafen befahren.

Laut Polizeibericht kollidierte das Fahrzeug mit einer erhöhten Fußgängerfurt vor dem Gebäude mit der Nummer 80. Wenige hundert Meter weiter, auf Höhe der Jahnstraße 94 stellte der Fahrer den Mazda auf dem Gehweg ab und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751/8033333 entgegen.