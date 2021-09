Fahrer durchbricht Zaun des Beachvolleyballplatzes in Ravensburg

Ein Fordfahrer ist am Samstagmorgen in der Brühlstraße in Ravensburg wohl von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei den Zaun zum Beachvolleyballplatz des Karate- und Judoclubs (KJC) Ravensburg durchbrochen. Das meldeten Zeugen der Polizei am Samstag um 6 Uhr. Wie die Polizei weiter mitteilt, ist das Fahrzeug erst kurz vor dem Sandplat zum Stehen gekommen. Die Ermittlungen der Polizei führten einem 25-Jährigen, der zur Unfallzeit deutlich unter Alkoholeinwirkung gestanden haben dürfte. Dem jungen Mann wurde Blut entnommen, außerdem musste er seinen Führerschein abgeben.