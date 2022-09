Fahrer bremst andere Autos aus

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei Weingarten aktuell gegen einen 69-jährigen Autofahrer.

Der Mann soll laut Polizei am Montag gegen 13 Uhr in der Ulmer Straße aufgefallen sein, als er mit seinem weißen Audi einen anderen Autofahrer mehrfach ausgebremst habe. Mehrmals sei es während der Fahrt zwischen der Brücke kurz nach der Abfahrt Ravensburg-Nord und der Kreuzung Hähnlehofstraße zu gefährlichen Fahrspurwechseln des Fahrers gekommen, wobei nur durch starkes Abbremsen des Hinterherfahrenden ein Verkehrsunfall verhindert hätte werden können. An einer roten Ampel sprach der 71 Jahre alte Hinterherfahrende den Audi-Fahrer darauf an, worauf ihm beleidigende Gesten entgegengebracht wurden.

Die Polizei, die zwischenzeitlich eingeschaltet wurde, bittet zur Klärung des Vorfalls nun Zeugen, sich unter Telefon 0751/8036666 zu melden.