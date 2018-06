Sachschaden von 1500 Euro hat am Freitag gegen 16.45 Uhr ein unbekannter Autofahrer im Bereich der Einmündung Kanalstraße/Wehrstraße in Ravensburg an einem geparkten Mazda verursacht, teilt die Polizei mit. Der Unbekannte streifte den Mazda beim Vorbeifahren, beschädigte dabei die vordere linke Fahrzeugseite und fuhr einfach weiter. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizei Ravensburg unter Telefon 0751 / 8030.