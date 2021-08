Wegen des Verdachts, unter Rauschgifteinfluss seinen Wagen gelenkt zu haben, ermittelt das Polizeirevier Ravensburg nach eigenen Angaben gegen einen 31-Jährigen. Der Fahrer geriet am Montagabend in der Kemmerlanger Straße in eine Polizeikontrolle. Nachdem er Anzeichen für Drogenkonsum zeigte und auch ein Schnelltest positiv ausfiel, musste er seine Autoschlüssel abgeben und die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.