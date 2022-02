Fahrbahnsanierung der Bachstraße beginnt

Am Montag, 28. Februar, beginnen die Bauarbeiten zur Sanierung der Asphaltfahrbahn in der Bachstraße im Abschnitt zwischen Hausnummer 15, Café Pano, und 52, Sport Reischmann. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum 14. April. Das teilte die Stadtverwaltung mit.Der fußläufige Zugang über die Gehwege zu den Häusern und Geschäften ist stets gewährleistet. Der Busverkehr wird umgeleitet. Aus Richtung Norden/Osten zur Weststadt über Gartenstraße, Schussenstraße, Georgstraße, Bahnhof und Meersburger Straße. Aus Richtung Weststadt in Richtung Norden/Osten über Meersburger Straße, Karlstraße und Schussenstraße. Die Bushaltestellen Marienplatz und Heilig-Geist-Spital können nicht bedient werden. Die Anwohner müssen ihre Müllbehälter an den jeweiligen Leerungstagen bis spätestens 7 Uhr an folgende zwei Übergabestellen stellen: In Höhe Café Pano und auf der Nordseite des Sporthaus Reischmann (bei Hausnummer 48). Die Andienung der Geschäfte mit Fahrzeugen ist im Abschnitt zwischen Hausnummer 15 und 52 nicht möglich.