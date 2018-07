Schaden in erheblicher Höhe hat ein 18-jähriger Fahranfänger bei einem Unfall am späten Samstagabend in der Georgstraße in Ravensburg angerichtet. Der 18-jährige Mercedesfahrer kam gegen 23.20 Uhr vom Bahnhof und befuhr die Eisenbahnstraße. An der Kreuzung mit der Georgstraße übersah er einen Alfa Romeo und stieß seitlich mit dem Fahrzeug zusammen. An den Autos entstand Schaden von rund 20 000 Euro.