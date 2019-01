Fachkräftemangel: Emotionale Werbekampagne soll Arbeitskräfte nach Ravensburg locken

Fachkräfte werden auch in Ravensburg dringend gesucht. Eine neue Werbekampagne soll dabei helfen, mehr qualifizierte Arbeitnehmer in die Stadt zu locken. „Wenn, dann Ravensburg“ heißt das Projekt des Wirtschaftsforums Pro Ravensburg (WIFO) und der Stadt Ravensburg, das sie mit der Marketing- und Werbeagentur Moonflag umgesetzt haben. Das Angebot auf der neuen Online-Plattform soll die potenziellen Arbeitskräfte vor allem emotional ansprechen.

„Es gibt einen deutschlandweiten Fachkräftemangel. Jede Stadt und jeder Standort muss daher versuchen, sich attraktiv und einzigartig zu präsentieren“, sagt Stefan Binder, Geschäftsführer von Moonflag. Auf der neuen Plattform stellen sich einzelne Menschen, zum Teil bekannte Ravensburger, in Videos vor und teilen ihre Geschichte.

Ein Video zeigt zum Beispiel die Sängerin Lotte, die von ihrer Leidenschaft zur Musik erzählt. In einem anderen ist der Mountainbike-Profi Daniel Gathof der Protagonist. Gemeinsam ist allen Filmen, dass sie immer Ravensburg als Heimatort hervorheben. Natur, Vereinsleben, Vereinbarkeit von Familie und Beruf – mit diesen Faktoren wollen die hiesigen Unternehmen punkten. „Die Plattform soll helfen, mit emotionalen Inhalten Ravensburg als lebenswerten Wohnort nahezubringen“, so Binder.

Der Online-Auftritt von „Wenn, dann Ravensburg“ sei zusätzlich mit den Karriereseiten der Unternehmen verknüpft, erklärt Binder. So werde neben der sachlichen Stellenanzeige auch Ravensburg als lebenswerter Wohnort gezeigt. Das solle bei Bewerbern, die sich zwischen mehreren Angeboten entscheiden müssen, den Unterschied machen.

Stadt bietet vielfältigen Arbeitsmarkt

„Man muss sich fragen: Was unterscheidet uns von den anderen? Da haben wir zwei ganz große Argumente. Das eine ist die Lebensqualität von Stadt und Umland. Und das zweite ist die riesige Branchenvielfalt, die wir hier in der Region haben“, sagt Winfried Leiprecht, Marketingleiter der Oberschwabenklinik Ravensburg (OSK) und WIFO-Vorstand.

In Ravensburg gebe es Arbeitsplätze in den unterschiedlichsten Branchen, was in der Kampagne als entscheidender Vorteil präsentiert werde. „Wenn wir Fachkräfte suchen, dann suchen wir eigentlich zwei Arbeitsplätze. Denn der Arbeitsplatzwechsel ist immer auch ein Thema für den Partner“, erläutert Leiprecht. Bei seinem Arbeitgeber, der Oberschwabenklinik, sei vor allem Pflegepersonal gefragt: zusätzlich 59 Vollzeitkräfte in der Pflege stelle die OSK allein im nächsten Jahr voraussichtlich ein. „Wir müssen eine richtige Marketingstrategie entwickeln. Das geht nicht mehr so einfach nebenher“, sagt Leiprecht.

Auch andere Ravensburger Firmen wie Reischmann oder Vetter suchen laufend nach neuem Personal und haben sich deshalb an der Kampagne beteiligt. „Wir suchen intensiv nach Arbeitskräften, vor allem im Produktionsbereich. Wir haben konstant mehr als 100 offene Vakanzen“, sagt Markus Kirchner, Unternehmenssprecher von Vetter Pharma International.

Um an der Kampagne „Wenn, dann Ravensburg“ teilzunehmen, müssen Unternehmen einen Jahresbeitrag bezahlen. Für 290 Euro jährlich kann sich eine Firma auf der Online-Plattform platzieren lassen und Videos sowie andere Werbe-Inhalte nutzen. Bislang stehen den teilnehmenden Firmen sieben Videos zur Verfügung, mit denen sie um Bewerber buhlen können. Weitere werde seine Agentur laufend nachproduzieren, verspricht Stefan Binder.