Am 7.Oktober 2021 findet Fach- und Praxistag am Bildungszentrum St. Konrad statt. Mit dem Tablet die Geheimnisse der Natur erforschen oder mit selbst aufgenommenen Fotos Geschichten erzählen – mit Medien können auch Kinder vielseitig und kreativ arbeiten und ihre Umwelt entdecken. Vier katholische Kitas und drei Grundschulen im Landkreis Ravensburg ermöglichen mit dem Projekt „5to8-media“ gemeinsam mit Eltern und medienpädagogischer Unterstützung einen Rahmen, in dem Kinder sich aktiv mit Medien auseinandersetzten, ihre Medienerfahrungen einbringen und einen selbstbestimmten Umgang entwickeln können. Vor- und Grundschulkinder sollen hierbei lernen, wie digitale Medien als Werkzeuge eingesetzt werden können, mit denen sie die Welt entdecken und gestalten können. Ziel ist, die Chancen digitaler Medien zu nutzen und mit den Kindern die ersten Schritte zu einer verantwortungsvollen Mediennutzung gemeinsam zu gehen. Initiiert und finanziert wird das Projekt von der Veronika-Stiftung, der Auerbach Stiftung und der Stiftung Katholische Freie Schule.

Wie Kitas und Grundschulen für die aktive und kreative Medienarbeit einen Rahmen schaffen können, haben Erzieher und Lehrer im Projekt „5to8-media“ herausgefunden. Bei diesem Fach- und Praxistag werden Erfahrungen geteilt und erlebbar gemacht. Beteiligte aus dem Projekt geben in einer Podiumsdiskussion Einblicke in drei Jahre Praxiserfahrung und berichten von Überraschungen und Hürden bei der Medienarbeit mit Kindern. Zusätzlich zu Gesprächsrunden werden Workshops angeboten.

Alle Informationen zum Projekt „5to8-media“ und zur Veranstaltung auf www.5to8.de / Telefon: Kirchliche Akademie der Lehrerfortbildung 07375 959100 oder per Email an akademie@skfs.drs.de