Facebook-Party: Jugendliche müssen wohl tausende Euro bezahlen

Auf die beiden 14 und 17 Jahre alten Jugendlichen, die via Facebook zu einer Party auf dem Grillplatz Nessenreben in Weingarten eingeladen hatten (die SZ berichtete), könnten nach Angaben der Polizei und der Stadt Weingarten nun Kosten in Höhe von mehreren Tausend Euro zukommen. Und das, obwohl sie die Fete wieder abgesagt hatten. Wie Alexander Dürr, Leiter des Polizeireviers in Weingarten, auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung mitteilt, waren am Samstag 18 Polizisten von 18 bis 0.30 Uhr zusätzlich in Alarmbereitschaft. Acht kamen von der Bereitschaftspolizei Biberach nach Weingarten, das Polizeipräsidium Konstanz entsendete drei speziell geschulte Polizisten aus dem sogenannten „Anti-Konflikteam“ und sieben Beamte stellte das Revier Weingarten.

Prinzipiell, so Alexander Dürr, könne man pro Beamter und Stunde 45 Euro berechnen. „Derzeit prüfen wir noch, welche Kosten wir in Rechnung stellen werden“, berichtet der Revierleiter. Hier spiele die Verhältnismäßigkeit (was genau ist passiert) und das Verhalten der beiden Jugendlichen eine Rolle. „Das ist absolut positiv zu bewerten. Die beiden haben kooperiert und die Veranstaltung via Facebook und Internet ausdrücklich abgesagt. Zudem waren die beiden mit Freunden vor Ort, um mögliche Gäste darauf hinzuweisen, das die Veranstaltung nicht stattfindet. Dieses Engagement werden wir natürlich berücksichtigen.“

Auch wenn die beiden Jugendlichen alles dafür getan haben, um die Party abzublasen, war es laut Dürr notwendig, ausreichend Polizisten auf dem Revier in Alarmbereitschaft zu haben. „Man muss damit rechnen, dass dennoch Leute kommen. So eine Facebook-Party ist eine unangenehme Sache, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt oder mit was man rechnen muss“, sagt der Revierleiter.

Heikel wurde die unter dem Namen „Project XY – The next Generation“ angekündigte Party vor allem deshalb, da bereits mehr als 2000 Leute auf die Einladung reagiert und per „Gefällt mir“-Klick ein Kommen angekündigt hatten. „Dann gibt es noch die Mund-zu-Mund-Propaganda: ein Freund sagt es dem nächsten und so weiter. Es ist ein Schneeballsystem, und der Auslöser hat es irgendwann nicht mehr im Griff. Das ist das große Problem bei Facebook-Partys“, erklärt Dürr. Zudem sei das Fest unter anderem als „eskalierendste und illegalste Party in der Gegend“ angepriesen worden. „Da geht man davon aus, dass nicht nur friedliche Besucher kommen, sondern Randalierer und allgemein gewaltbereite Personen“, so der Revierleiter.

Den beiden 14 und 17 Jahre alten Jugendlichen, die gemeinsam ihre Geburtstage auf dem Grillplatz feiern wollten, war wohl die Tragweite ihre Handelns zunächst nicht bewusst. „Das haben die beiden nicht überschaut, welche Konsequenzen das alles hat“, sagt Alexander Dürr. Dennoch: Neben den Kosten für den Polizeieinsatz müssen sich die beiden auch auf eine Rechnung der Stadt Weingarten gefasst machen. „Wir hatten einen beträchtlichen Aufwand des Baubetriebshofs, für den die Initiatoren der Party aufkommen müssen“, sagt Pressesprecher Rainer Beck. „Die Mitarbeiter haben nicht nur das Gebiet abgesperrt, sondern auch Vorbereitungen getroffen, um das Gelände komplett auszuleuchten.“ Für Personal und Fahrzeugaufwand rechnet Beck mit einer Summe im vierstelligen Bereich. „Das ist auch als Signal zu verstehen. Hier wurde ein öffentlicher und kostenintensiver Aufwand betrieben, das muss den beiden Jugendlichen klar sein.“