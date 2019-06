Im Kunstmuseum Ravensburg wird am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr die Ausstellung „Face it! Im Selbstgespräch mit dem Anderen“ eröffnet. Laut Ankündigung rückt die Gruppenausstellung das Gesicht als Medium zwischen dem „Ich” und dem „Anderen” in den Mittelpunkt als Nahtstelle zwischen Präsenz und Repräsentation. Unter anderem wird auch das Werk „Jimmy Paulette and Taboo! In the Bathroom“ (Bild) der US-amerikanischen Fotografin Nan Goldin zu sehen sein.