Beim internationalen Mugele-Cup in Schwäbisch Gmünd mit mehr als 500 Schwimmern siegte Fabian Schneider (1998) vom 1. SC Ravensburg über 50 Meter Freistil in Veranstaltungsrekordzeit. Auch über 50 Meter Schmetterling war er der Schnellste. Die Ravensburger Schwimmer lieferten fast nur persönliche Bestzeiten ab.

Zum Wettkampfauftakt standen die 100 Meter Freistil auf dem Programm. Schneider qualifizierte sich als drittschnellster Schwimmer in 52,46 Sekunden für das Finale. David Wieland (2001) zog in einer für seine Altersklasse ganz starken Zeit von 53,09 Sekunden ebenfalls in den Endlauf ein. Schneider schlug im Finale nach 52,15 Sekunden erneut als Drittschnellster an, Wieland belegte den sechsten Rang. Über die 50 Meter Rücken siegte Anika Brinkmann vom 1. SCR mit einer persönlichen Bestzeit in der Jahrgangswertung, im offenen Finale steigerte sich Brinkmann erneut, in einer Zeit von 31,66 Sekunden wurde sie Vierte. Luca Vogt musste sich über diese Distanz in 27,82 Sekunden nur dem deutschen Meister Marvin Dahler (2001) geschlagen geben. Die Herrenstaffel (Schneider, Vogt, Florian Becker und Wieland) belegte über viermal 50 Meter Freistil den dritten Platz.

Für Fabian Schneider, den deutschen Juniorenmeister auf der Langbahn, ging es in Schwäbisch Gmünd auch über seine Paradestrecke, die 50 Meter Freistil. Schneider qualifizierte sich als Schnellster mit einem Veranstaltungsrekord von 23,09 Sekunden für das Finale. Zweiter wurde Noah Bez vom Gastgeber vor dem für den SV Waiblingen startenden Ex-Ravensburger Dominik Franke. Ebenfalls eine starke Leistung über die Sprintstrecke lieferte David Michel (2006) in den Vorläufen ab, er siegte in seiner Altersklasse in 28,69 Sekunden, Wieland (24,77) wurde Dritter in einem stark besetzten Jahrgang 2001.

Im Finale steigerte sich Schneider noch einmal, er schlug im Endlauf über 50 Meter Freistil nach 23,04 Sekunden an – vor Bez und Dahler sicherte sich der Ravensburger mit erneutem Veranstaltungsrekord den Sieg. Auch über 50 Meter Schmetterling war Schneider in den Vorläufen der Schnellste vor Franke und Bez, er gewann auch dieses Finale in 25,07 Sekunden.

Vogt erstmals unter einer Minute

Über 100 Meter Rücken waren in den Finals noch zwei Ravensburger Schwimmer vertreten. Anika Brinkmann hatte sich in 1:09,25 Minuten bei den Frauen qualifiziert, sie belegte zum Schluss den sechsten Rang. Luca Vogt zog in 1:00,10 Minuten als Drittschnellster in den Endlauf der Männer ein. Er steigerte sich in einem starken Rennen, das der deutsche Meister Dahler anführte, sogar noch einmal, blieb das erste Mal bei dieser Distanz unter einer Minute (59,27 Sekunden) und belegte den vierten Platz bei den Männern.

Starke Leistungen zeigten auch die SCR-Schwimmer David Michel (2006), Marlene Weber (2008) und Emily Dinh (2007). Viele Bestzeiten gingen an Simon Blomberg (2005), Maximilian Kubalek (2005), Niklas Felder (2006), Quentin Lutz (2000), Noah Wieland (2005), Florian Becker (1997), Magdalena Dewald (2005), Domink Ruppert (2001) und Melanie Kuchenbecker (2003).