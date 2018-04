Fabian Schneider siegt in Heidelberg

Bei den baden-württembergischen Meisterschaften im Schwimmen hat der Ravensburger Schwimmer Fabian Schneider die 50 Meter Freistil gewonnen. Zweiter wurde er über die doppelte Distanz. Nina Sachs (2005) und David Wieland (2001) vom 1. SC Ravensburg qualifizierten sich für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Luca Vogt gewann zweimal Silber und einmal Bronze.

Die besten Sportler des Württembergischen und Badischen Schwimmverbandes kämpften am vergangenen Wochenende in der Schwimmhalle des Olympiastützpunktes Rhein-Neckar in Heidelberg nicht nur um Medaillen, sondern auch um Qualifikationszeiten für die Süddeutschen Meisterschaften in zwei Wochen und die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) Ende Mai in Berlin. Der Deutsche Schwimmverband hat dieses Jahr erstmals Normzeiten für die DJM eingeführt, die im Zeitraum von Dezember des vergangenen Jahres bis Ende April diesen Jahres unterboten werden müssen.

Das Topteam des 1. SC Ravensburg hatte sich über Ostern im sonnigen Sizilien auf die anstehenden Qualifikationswettkämpfe vorbereitet, der Wettkampf in Heidelberg war die erste Station auf dem Weg zu den Süddeutschen und Deutschen Meisterschaften. SCR-Trainer Magnus Tulburean konnte mit dem Ergebnis an diesem Wochenende sehr zufrieden sein, seine Schwimmer lieferten fast nur Bestzeiten ab.

Ganz knapper Vorsprung

Gleich zum Auftakt der Veranstaltung sicherte sich Fabian Schneider (1998) als Zweitschnellster der Vorläufe eine Innenbahn fürs offene Finale über 50 Meter Freistil in einer Zeit von 24,13 Sekunden. Im Endlauf am Abend zeigte Schneider zunächst keinen guten Start, schob sich dann aber in einem starken und spannenden Rennen an den anderen Schwimmern vorbei und siegte mit einem ganz knappen Vorsprung von sechs Hundertstelsekunden vor dem Sindelfinger Christian Huber in 24,02 Sekunden. Über 100 Meter Freistil war Schneider mit einer Zeit von 53,19 Sekunden Drittschnellster in den Vorläufen. Im Finale konnte er Huber erneut hinter sich lassen und gewann die Silbermedaille in einer Zeit von 52,72 Sekunden. Nur Dahler von der SSG Reutlingen/Tübingen war schneller als der Ravensburger. Schneider befindet sich von den Zeiten her auf einem guten Kurs in Richtung Deutsche Juniorenmeisterschaften Ende Juli in Berlin.

Als Erste von den Ravensburgern unterbot an diesem Wochenende Nina Sachs (2005) über 100 Meter Freistil mit einer Zeit von 1:03,78 Minuten die Norm für die DJM um eine knappe Minute und sicherte sich ein Ticket für Berlin. Doch sie sollte nicht die Einzige bleiben. Im Vorlauf über 50 Meter Schmetterling wurde David Wieland (2001) mit einer Zeit von 27,44 Sekunden Zweiter und gewann die Silbermedaille, die Norm von 27,29 Sekunden hatte er jedoch knapp verpasst. Aber er sicherte sich mit dieser Zeit einen Platz im offenen Finale und bekam eine weitere Möglichkeit, die Norm zu knacken. Wieland schaffte es dann auch tatsächlich, sich im Endlauf noch einmal zu steigern, schlug nach 26,99 Sekunden an und hatte sich somit seinen Traum von der ersten Teilnahme bei Deutschen Meisterschaften erfüllt.

Luca Vogt (2001) lieferte bei acht Starts ebenfalls nur Bestzeiten ab, er qualifizierte sich sieben Mal für die Süddeutschen Meisterschaften, die Norm für die DJM verpasste er an diesem Wochenende allerdings zweimal ganz knapp. Über 100 Meter und 200 Meter Rücken gewann Vogt die Silbermedaille, über 200 Meter Schmetterling wurde er Dritter. Julian Jundt (2001) hatte sich schon Ende März für die Süddeutschen Meisterschaften qualifiziert, er bestätigte diese Zeiten in Heidelberg.