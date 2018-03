Fabian Schneider schwimmt über 50 Meter zu Silber

Die International Sindelfinger Swimming Championships (ISSC) sind einer der wenigen hochklassigen Wettkämpfe auf der 50-Meter-Bahn im süddeutschen Raum, an dem die Schwimmer Pflichtzeiten für Meisterschaften erreichen können. Vom 1. SC Ravensburg waren acht Schwimmer am Start. Fabian Schneider überzeugte in der offenen Klasse über die Freistilstrecken, Nina Sachs (2005) war die erfolgreichste Ravensburger Nachwuchsschwimmerin.

Zuerst wurden die Wettkämpfe über die Sprintstrecken ausgetragen. Höhepunkt waren die ISSC Cut-Offs über 50 Meter Freistil mit dem anschließenden Finale. Schneider zog nach einem nicht optimalen Startsprung im Vorlauf mit einer Zeit von 24,08 Sekunden als Zweitschnellster in die Cut-Offs ein. Im ersten Zwischenlauf der schnellsten acht Schwimmer war er der Drittschnellste. Kaum aus dem Wasser, sprangen die verbliebenen sechs Schwimmer sofort wieder auf den Startblock, es ging sofort wieder ins Becken. Schneider schlug erneut als Drittschnellster an und sicherte sich einen Platz unter den letzten Vieren. Das war im letzten Jahr die Endstation gewesen. Schneider zeigte auch im dritten Cut-Off eine wirklich starke Leistung und schlug als Zweitschnellster hinter Christian Huber vom VfL Sindelfingen an. Noch nie war ein Ravensburger Schwimmer in das ISSC Cut-Off-Finale eingezogen. Schneider begann gut, auf den letzten 25 Metern des Endlaufes hatte dann der Schwimmer aus Sindelfingen noch etwas mehr Reserven und holte sich den Sieg, den zweiten Platz ließ sich Schneider jedoch versilbern, auch ein ordentliches Preisgeld wartete auf ihn.

Über 100 Meter Freistil am nächsten Tag war Schneider in den Vorläufen ebenfalls Zweitschnellster und zog ins Finale ein mit einer Zeit von 53,21 Sekunden. Die Cut-Off-Läufe vom Vortag machten sich jetzt doch bemerkbar, er konnte sich im Finale nicht noch einmal steigern, schlug aber in einem spannenden Rennen als Dritter an.

Erfolgreichste Nachwuchsschwimmerin der Ravensburger war Nina Sachs (2005). Sie siegte über 100 Meter Freistil in einer Zeit von 1:04,64 Minuten. Über 100 Meter Schmetterling war Sachs noch nie auf der Langbahn angetreten, umso mehr freute sie sich mit ihrem Trainer Tulburean über die Bronzemedaille.

Persönliche Bestzeiten

Luca Vogt (2001) gewann Silber über 200 Meter Schmetterling, auch über 100 Meter Schmetterling, 100 Meter Freistil und über zwei Rückenstrecken schwamm er die Qualifikationszeiten für die Süddeutschen Meisterschaften. Starke Zeiten lieferte auch Julian Jundt ab, besonders über die Freistilstrecken, auch er kann nach Dresden zu den Süddeutschen Meisterschaften reisen. Dominik Ruppert (2001) und Odin Kübler (2001) verbesserten ebenfalls ihre persönlichen Bestzeiten.