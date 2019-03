Fabian Schneider holt sich den Rekord von Deibler

Fabian Schneider vom 1. SC Ravensburg hat beim Internationalen Schwimmfest in Heidenheim über 50 Meter Schmetterling gewonnen. Der Schwimmer holte sich dabei den 14 Jahre alten Veranstaltungsrekord vom Ex-Topschwimmer Steffen Deibler. Das 28. Internationale Schwimmfest der Stadtwerke Heidenheim auf der 50-Meter-Bahn war einer der wenigen Wettkämpfe, an dem sich die Schwimmer aus der Region noch für die baden-württembergischen, die süddeutschen und die deutschen Jahrgangsmeisterschaften qualifizieren konnten.

Fabian Schneider hatte vor zwei Wochen in Wetzlar über 50 Meter Schmetterling in 25,30 Sekunden eine persönliche Bestzeit aufgestellt, die er im Vorlauf in Heidenheim unterbot (25,08) und als Schnellster ins Finale einzog. In 24,69 Sekunden unterbot er dann den 2005 von Steffen Deibler aufgestellten Veranstaltungsrekord (24,73). Zudem erhielt Schneider den Geldpreis für die punktbeste Leistung. Über 50 Meter Freistil gewann der Ravensburger in 23,45 Sekunden. Über 100 Meter Freistil siegte er mit einem Vorsprung von zwei Körperlängen. Ein weiterer Höhepunkt aus Ravensburger Sicht war das Finale über 100 Meter Schmetterling, in dem sich Luca Vogt (2001, 58,74 Sekunden) den Sieg holte und David Wieland (2001, 59,24) Dritter wurde. Beide Ravensburger unterboten die geforderten Normzeiten für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Auch über 50 Meter Schmetterling qualifizierten sich die beiden für Berlin, Wieland in 26,67 Sekunden und Vogt in 26,84 Sekunden. Vogt knackte die DJM-Zeit auch über 200 Meter Schmetterling bei seinem Sieg in 2:12,49 Minuten. Auch über 200 Meter Rücken war er der Schnellste, im Finale über 50 Meter Rücken wurde er Zweiter.

Anika Brinkmann (2002), David Michel (2006), Nina Sachs (2005), Julian Jundt (2001) und Florian Becker qualifizierten sich für die baden-württembergische Meisterschaft.