Fabian Schneider bleibt erstmals unter 22 Sekunden

Bei den Internationalen Deutschen Kurzbahnmeisterschaften (DKM) in Berlin hat Fabian Schneider vom 1. SC Ravensburg die Bronzemedaille über 50 Meter Freistil gewonnen. Schneider benötigte nur 21,98 Sekunden und blieb erstmals bei einem Wettkampf unter 22 Sekunden.

Der Ravensburger (Jahrgang 1998) startete bei den Kurzbahnmeisterschaften zum ersten Mal in der offenen Klasse. Der deutsche Juniorenmeister von 2018 über 50 Meter Freistil und 50 Meter Schmetterling hatte sich über vier Strecken für den Höhepunkt der Kurzbahnsaison qualifiziert. Ein hochklassiges Teilnehmerfeld war in der Schwimm- und Sprunghalle am Start, nahezu die gesamte deutsche Schwimmelite. Als zweiter Ravensburger hatte sich Luca Vogt (2001) bei den Junioren einen Startplatz über 200 Meter Schmetterling erkämpft. Nach einer Pause von zwei Jahren schickte der 1.SC Ravensburg auch wieder eine Männerstaffel ins Rennen.

Über 100 Meter Freistil lief es für Schneider schon ganz gut. In 50,43 Sekunden lieferte er eine Saisonbestzeit ab, an die Zeit vom Vorjahr kam er aber nicht ganz heran. Über 50 Meter Schmetterling kam er in den Vorläufen in 24,21 Sekunden auf den 13. Rang und qualifizierte sich für das B-Finale. In diesem verbesserte sich der Ravensburger auf 24,13 Sekunden, blieb unter der Bestmarke vom Vorjahr und belegte am Ende Rang zwölf.

Luca Vogt wird Achter

Auf seiner Paradestrecke, den 50 Metern Freistil, startete Schneider mit der viertschnellsten Meldezeit von 22,03 Sekunden im letzten Vorlauf auf Bahn fünf, direkt neben dem Junioren-Europameister Artem Selin. In 22,26 Sekunden sicherte sich Schneider als Viertschnellster einen Platz im A-Finale. Zu erwarten war, dass die Medaillen unter den Schwimmern vergeben werden, die unter 22 Sekunden bleiben würden. Schneider fühlte sich gut, war fokussiert und startete gut. Es wurde ein ganz enges Rennen bis zum Anschlag. Als hinter seinem Namen die Zeit von 21,98 Sekunden aufleuchtete und der dritte Platz, war die Freude auch bei Schneiders Trainer Magnus Tulburean groß. Die Bronzemedaille in der offenen Wertung ist für den Ravensburger der Lohn für die Arbeit in diesem Jahr. Über 100 Meter Schmetterling belegte Schneider mit einer Zeit von 55,99 Sekunden Rang 22.

Luca Vogt hatte mit Platz acht bei den Junioren über 200 Meter Schmetterling zu Beginn der deutschen Meisterschaften ein Ausrufezeichen gesetzt. Er war in 2:06,75 Minuten drei Sekunden schneller als seine Meldezeit. Über 4x50 Meter Freistil belegte die SC-Staffel in der Reihenfolge Fabian Schneider, Florian Becker, David Wieland und Luca Vogt den 13. Rang in 1:33,67 Minuten, ebenfalls drei Sekunden schneller als gemeldet. Über die 4x50 Meter Lagen waren die Ravensburger wieder drei Sekunden schneller als gemeldet und kamen in 1:45,23 Minuten auf Rang 15. Vogt begann auf der Rückenstrecke (26,94 Sekunden), ihm folgten Becker über Brust, Wieland über Schmetterling und Schneider über Freistil. Die starke Mannschaftsleistung in Berlin ist für die Trainer des 1. SC Ravensburg laut Mitteilung ein Zeichen, dass sie sich mit dem Nachwuchs auf einem guten Weg befinden.