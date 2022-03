Fabian Ploneczka ist neuer Pfarrer in Ravensburg-Süd

Bischof Gebhard Fürst hat Fabian Ploneczka die Stelle als leitender Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Ravensburg-Süd verliehen. Zu ihr gehören die Kirchengemeinden St. Petrus und Paulus in Weißenau, St. Walburga in Gornhofen, St. Johann Baptist in Obereschach und St. Antonius von Padua in Oberzell.

Der 35-Jährige arbeitet laut Pressemitteilung der Diözese derzeit in der Seelsorgeeinheit Ulm Mitte/Ost, wo er seinen letzten Ausbildungsabschnitt als Vikar zum Schuljahresende abschließt. Geboren und aufgewachsen in Augsburg, erwarb Ploneczka in Bamberg die Hochschulreife. In München studierte er Philosophie an der Hochschule der Jesuiten und parallel Katholische Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität.

Im Pastoralpraktikum in Tübingen lernte Ploneczka die Diözese Rottenburg-Stuttgart näher kennen und zog im Anschluss ins Rottenburger Priesterseminar. Nach der Zeit als Diakon in Albstadt-Tailfingen und seiner Priesterweihe 2018 in der Stuttgarter Konkathedrale kam Ploneczka als Vikar in die Weingartener Basilikagemeinde, bevor er 2020 nach Ulm wechselte. In der Seelsorgeeinheit Ravensburg-Süd folgt er auf Pfarrer Gunnar Sohl, der nach Kißlegg wechselt.