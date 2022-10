„Ich bin ansprechbar“: Fabian Ploneczka ist der neue, junge Pfarrer in Ravensburg

Vita: Geboren 1986 in Augsburg, studierte Fabian Ploneczka an der Hochschule der Jesuiten in München und an der Ludwig-Maximilians-Universität. Nach Pastoralpraktikum in Tübingen und Priesterseminar in Rottenburger, war er Diakon in Albstadt-Tailfingen, nach der Priesterweihe 2018 in Stuttgart, Vikar in Weingarten und Ulm. Anfang Oktober hat Dekan Ekkehard Schmid ihn in der Klosterkirche Weißenau in sein Amt eingeführt. Im Podcast „Sag’s Pauly“ nimmt der damalige Vikar Ploneczka Stellung zu vielen brisanten Fragen.