Für weltweite Solidarität tanzen

Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen und Kinder zu demonstrieren, dazu ruft die Aktion „One Billion Rising“, am Samstag, 17. März, um 11 Uhr Frauen und Männer in Ravensburg auf. Dies geschieht laut einer Pressemitteilung in Form eines Tanzes auf dem Marienplatz vor dem Lederhaus. Ravensburg beteiligt sich damit erstmals an der Kampagne „One Billion Rising“, die als eine der weltweit größten Protestaktionen dazu aufruft, sich solidarisch zu zeigen mit Menschen, die Opfer von Gewalt werden. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Gänsbühlcenter statt.

Für 2018 haben sich nun die Beratungs- und Interventionsstelle von Frauen und Kinder in Not, die Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis Ravensburg, die Katholische Erwachsenenbildung und die Volkshochschule Ravensburg zusammengetan, um auf dieses Unrecht aufmerksam zu machen. Sie rufen dazu auf, gemeinsam zu tanzen, laut zu sein, Stärke und Solidarität zu zeigen – gegen Gewalt an Frauen. Mit dabei sind die örtlichen Tanzschulen Desweemèr und Geiger, die an vier Terminen kostenlose Tanztrainings anbieten, damit möglichst viele die Choreografie zum Kampagnensong „Break the Chain“ mittanzen können. Es ist kein schwieriger Tanzschritt, jeder kann mitmachen. Die Ravensburger Sängerin Sabine Essich wird den Kampagnensong singen – sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Informationsstände der Beratungs- und Interventionsstelle von Frauen und Kinder in Not und anderen Organisationen informieren zu Hilfen und Beratung.

Weltweit wird laut einer UN-Studie jede dritte Frau Opfer von Gewalt – das heißt: jede dritte Frau wird vergewaltigt, geschlagen, erniedrigt oder auf andere Weise misshandelt. Jede dritte Frau, das sind insgesamt eine Milliarde (englisch: one Billion) Frauen. Um dagegen zu protestieren, hat die New Yorker Künstlerin Eve Ensler 2012 die Aktion „One Billion Rising“ ins Leben gerufen – mit großer Wirkung: International beteiligen sich über 200 Länder. 2017 waren es in Deutschland 150 Städte, die dem Aufruf gefolgt sind. 2018 steht die Kampagne unter dem Motto: Solidarität mit ausgebeuteten Frauen.

Üblicherweise ist der Valentinstag, der 14. Februar, der weltweite Aktionstag, doch in Ravensburg wird am 17. März getanzt. Rund um diese Veranstaltung gibt es ein Rahmenprogramm, beginnend am 14. Februar mit einer Lesung aus dem Buch „Vagina Monologe“ von Eve Ensler mit Jutta Klawuhn in der Buchhandlung Ravensbuch. Musikalisch begleitet wird sie von der Jazzsängerin Isolde Werner. „Wie reden wir miteinander?“ ist der Titel des Vortrags von Chantal Michaelsen im Wirtschaftsmuseum am 19. Februar, bei der es um die Kommunikation in der Partnerschaft geht. Der Tagesworkshop „Die Kraft deiner Stimme“ mit Ursula Greven im Katholischen Bildungswerk Ravensburg am 4. März soll Frauen in ihrem Selbstbewusstsein stärken. Die häusliche Gewalt nimmt der Film „Die Frau des Polizisten“ im Kulturzentrum Linse in Weingarten am 7. März in Blick.

245 Frauen suchten 2016 in Ravensburg Hilfe

Laut Jahresbericht 2016 des Vereins Frauen und Kinder in Not, haben in Ravensburg 245 Klientinnen bei der Beratungs- und Interventionsstelle Hilfe gesucht: 70 Prozent wegen häuslicher Gewalt, 16 Prozent wegen sexueller Gewalt. Im Frauen- und Kinderschutzhaus wurden 2016 insgesamt 1680 Übernachtungen gezählt. 32 Frauen suchten mit ihren Kindern Schutz. So viele, dass aufgrund von Überbelegung Frauen in andere Häuser vermittelt werden mussten.

Offizielle Zahlen aus Deutschland belegen: 40 Prozent der in Deutschland lebenden Frauen haben sexuelle und oder körperliche Gewalt erfahren. 25 Prozent aller Frauen erfahren Gewalt in der Partnerschaft. 42 Prozent der in Deutschland lebenden Frauen haben psychische Gewalt erlebt, zum Beispiel: Einschüchterung, Verleumdung, Drohung, Psychoterror, Stalking. Die Zahlen stammen von der Prävalenzstudie: Gewalt gegen Frauen von 2004 und werden von neueren Studien bestätigt.

Laut Statistik des Bundeskriminalamts von 2016 sind bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung in Partnerschaften die Opfer zu fast 100 Prozent weiblich, bei Stalking und Bedrohung in der Partnerschaft zu fast 90 Prozent. Bei vorsätzlicher, einfacher Körperverletzung sowie bei Mord und Totschlag in Paarbeziehungen sind es 80 Prozent. (sz)

Betroffene Frauen finden Beratung und Hilfe beim Frauen- und Kinderschutzhaus unter der Telefonnummer 0751 /16365 oder per E-Mail an kontakt@frauenhaus-ravensburg.de. Die Beratungs- und Interventionsstelle ist unter Telefon 0751 / 23323 und per E-Mail an kontakt@frauen-beratung-ravensburg.de erreichbar.

Informationen gibt es auch unter www.frauen-und-kinder-in-not.de, Infos zu One Billion Rising unter www.onebillionrising.de.