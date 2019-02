Für Ravensburg rückt der Abstieg näher

Abgerutscht auf den letzten Tabellenplatz sind die Ravensburg Rams in der Handball-Landesliga. Trotz einer zwischenzeitlichen Fünf-Tore-Führung haben die TSB-Handballer das Duell gegen den Drittletzten HT Uhingen-Holzhausen mit 26:30 (15:11) verloren.

Eine Szene im Heimspiel am Samstagabend in der Ravensburger Kuppelnauhalle kann ohne Probleme als Sinnbild für die bisherige Saison herhalten. Beim Stand von 11:9 für die Rams bekam Uhingen-Holzhausen einen Siebenmeter zugesprochen. Joachim Neff ging für diesen Siebenmeter hinaus, Eric Sangry kam zwischen die Ravensburger Pfosten. Der Strafwurf von Cornelius Lachenmayer ging ins Tor. Viel schlimmer jedoch: Sangry verletzte sich beim Abwehrversuch am linken Knie und saß fortan mit Eisbeutel auf der Bank.

Fehlendes Selbstvertrauen

Sicher: Das war nicht die spielentscheidende Szene am Samstag. Aber sie passte zum Abend, und sie passte zur bisherigen Saison. „Das Selbstvertrauen fehlt“, sagte später TSB-Trainer Markus Rosenwirth. „Aber wo soll es bei diesem Tabellenstand auch herkommen?“ Da half auch die klare Führung nicht. Nach Sangrys unglücklichem Auftritt warfen Niklas Bruder, Marius Mathes, der in der ersten Halbzeit agile Lukas Paul und Julian Langlois die 15:11-Pausenführung für Ravensburg heraus.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Joel Schwarz auf 16:11. Es sah gut aus in diesem Vier-Punkte-Spiel. Zumal bei den körperlich hart spielenden Uhingern auch der Frust stieg. Trainer Almir Mekic kassierte eine Zwei-Minuten-Strafe gegen die Bank wegen wiederholten Meckerns. In der 42. Minute warf Maximilian Schilcher das 20:16 für Ravensburg. „Dann machen wir allerdings zwei, drei Dinger nicht und der Mut hat uns verlassen“, bilanzierte Rosenwirth die restlichen 18 Minuten der Partie.

Sechs Minuten lang ohne Treffer

Mehr als sechs Minuten lang gelang den Ravensburgern kein Treffer mehr. Dazu kamen die Gäste nun teils viel zu frei zu Würfen. Die Abwehr der Rams, die in der ersten Halbzeit meist sehr gut stand, war nun teilweise nicht mehr existent. Mit fünf Treffern in Folge ging Uhingen-Holzhausen mit 21:20 in Führung. Im Angriff der Rams hakte es gewaltig. Lukas Paul kam nicht mehr so durch wie noch in der ersten Halbzeit, Joel Schwarz (der in der kommenden Saison zur MTG Wangen wechseln wird) und Claudius Frank taten sich im Rückraum schwer, gute Würfe zu finden. Maximilian Ober verkürzte zwar noch auf 22:23 und 23:24. Aber nach Ballverlusten, schwachen Angriffen sowie den Treffern auf der anderen Seite von Volker Schempp, Felix Rummel, Thomas Mödinger und erneut Rummel stand es 23:28. „Das ist gar nichts“, schimpfte Ravensburgs zweiter Trainer Levente Farkas.

Neun Spieltage vor dem Saisonende müssen die Rams nun hoffen, dass es vielleicht doch nur zwei Absteiger geben wird. Denn Uhingen-Holzhausen ist als Zwölfter und damit Drittletzter nur drei Punkte entfernt. Auf BW Feldkirch auf Rang elf haben die Ravensburger allerdings schon neun Punkte Rückstand. Keine Frage: Der Abstieg in die Bezirksliga rückt für den TSB nun immer näher.