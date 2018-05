Für Eschach geht’s um alles

Für den TSV Eschach geht es um alles: In der Fußball-Landesliga-Partie beim SV Kehlen fällt eine Vorentscheidung darüber, ob die Eschacher noch eine Chance auf den Klassenerhalt haben.

Eine Fülle vergebener Torchancen, ein verschossener Elfmeter, dazu der Knock-Out durch das 0:1 kurz vor Schluss – wie verkraftet die Mannschaft die Niederlage im Kellerduell gegen den FC Ostrach? „Alle waren natürlich geknickt“, meint Eschachs Trainer Stefan Krause. „Wenn du in der 90. Minute das Gegentor kassierst, ist die Stimmung auf dem Tiefpunkt.“

Endet das Abenteuer Landesliga für den Aufsteiger von 2016 also im verflixten zweiten Jahr? „Wir haben noch drei Spiele. Die Chance auf den Klassenerhalt ist weiter da.“ Vier Mannschaften müssen die Eschacher hinter sich lassen – unmöglich ist das nicht: Der SV Mietingen muss zeitgleich zum Spiel des TSV beim Tabellenführer ran. Die Mietinger werden kaum dazu in der Lage sein, dem großen Nachbarn – die Sportplätze liegen keine sieben Kilometer auseinander – in die Meister-Suppe zu spucken.

Die Eschacher müssen am Mittwoch kaum weiter fahren – und mit einem Sieg beim SV Kehlen könnten sie den Gegner im Abstiegsstrudel halten und wären auf einen Punkt dran am Relegationsplatz. Die Rechnung ist für Krause denkbar einfach: „Gewinnen wir, sind wir wieder voll dabei. Gewinnt Kehlen, sinken unsere Chancen auf ein Minimum. Und ein Unentschieden bringt keinen so richtig weiter.“

Der Coach weiß natürlich, dass zwei Punkte aus den letzten fünf Spielen keine Bilanz ist, die Gegner das Fürchten lehrt. Dass auf der anderen Seite auch die Kehlener schlagbar sind, ist aber ebenso klar: Im Jahr 2018 hat die Mannschaft erst zwei Spiele gewonnen – bei der Niederlage am vergangenen Freitag kassierte der SVK beim FV Ravensburg II innerhalb von einer knappen halben Stunde vier Gegentore. „Kehlen hat Verletzungsprobleme“, weiß Krause. „Aber sie haben etwas, was wir nicht haben: Eine dritte Mannschaft, in der Spieler vom Format eines Alexander Bernhard oder eines Marc Hennig aktiv sind.“

Von seinem Team erhofft sich der Trainer den gleichen Drang nach vorne wie gegen Ostrach: „Wir werden noch mutiger spielen und mehr Risiko eingehen.“ Und natürlich darf es im Kellerduell nicht an Kampf fehlen. Vorbild gefällig? „Was Thomas Reutlinger im Spiel gegen Ostrach gerackert hat, war großartig.“ Das Ziel sind die drei Punkte – und dann „ein Saisonfinale, wie es im Abstiegskampf wohl in der Landesliga noch nie so spannend war.“