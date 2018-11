Für die U20 wäre mehr drin gewesen

Wer als Tabellenfünfter beim Tabellenvierten gewinnt, kann eigentlich zufrieden mit dem Wochenende sein. Doch für die U20-Eishockeyspieler des EV Ravensburg wäre am Wochenende in der Deutschen Nachwuchsliga III mehr drin gewesen. Denn auch in Landsberg wäre ein Ravensburger Erfolg durchaus drin gewesen.

U20, DNL III Süd: HC Landsberg – EV Ravensburg 5:4 (1:2, 3:0, 1:2) – Nach dem ersten Drittel führten die Oberschwaben in Landsberg durch zwei Tore von Leon Dalldush, darunter eines in Unterzahl, mit 2:1. Doch im Mittelabschnitt überrollten die Riverkings die Ravensburger regelrecht. Innerhalb von vier Minuten musste der EVR drei Gegentreffer verdauen. Im Schlussabschnitt fassten die Ravensburger wieder Tritt. In der 52. Minute erzielte Jon Jäger den Anschlusstreffer. 43 Sekunden vor Schluss war erneut Jäger zum Ausgleich erfolgreich. Ein Punkt hätte damit eigentlich sicher sein müssen. Doch Landsberg legte zwölf Sekunden später das 5:4 nach. EVR-Trainer Marc Vorderbrüggen war trotz der Niederlage mit der Leistung seiner Jungs zufrieden. Seine Mannschaft sei die bessere gewesen. Allerdings kassierte Ravensburg immer wieder teils umstrittene Strafen. Strafen: Landsberg 8 Minuten, Ravensburg 17 Minuten + 20 (Dalldush).

EC Peiting – EV Ravensburg 1:5 (0:2, 1.2, 0:1) – In Peiting belohnten sich die EVR-Junioren nach einer starken Leistung mit drei Punkten. Zur ersten Pause stand es durch Tore von Maetto Miller und Jon Jäger 2:0. In Unterzahl musste Ravensburg im zweiten Abschnitt den Anschluss hinnehmen, erhöhte danach aber durch Stefan Rodriguez und Simon Förster auf 4:1. Stefan Rodriguez setzte vier Minuten vor dem Ende den Schlusspunkt. Strafen: Peiting 14 Minuten + 10 (Seitz), Ravensburg 12 Minuten.

U17, DNL II Süd: EV Ravensburg – 1. EV Weiden 3:9 (0:3, 2:4, 1:2) und 0:9 (0:3, 0:4, 0:2) – Gegen den Tabellenzweiten hatte Ravensburg wenig zu bestellen. In der ersten Begegnung fiel das 0:1 bereits nach fünf Sekunden. Weiden erhöhte bis zur 24. Minute auf 5:0, ehe Maxim Kessler das erste Ravensburger Tor gelang. Im Weidener Sturmwirbel war danach William Ahlin immerhin noch zweimal für den EVR erfolgreich. Es waren die ersten beiden Ravensburger Tore für den jungen Schweden. Nach einem überharten Check, der vom Schiedsrichter mit 2 + 10 Minuten gegen Weidens Elias Maschke geahndet wurde, musste Ahlin später vom Eis weg ins Krankenhaus gebracht werden und konnte im zweiten Spiel nicht auflaufen. Strafen: Ravensburg 22 Minuten, Weiden 14 Minuten + 10 (Maschke).

Somit stand das zweite Spiel von vorneweg unter keinem guten Stern. Weiden führte schnell mit 2:0 und erhöhte noch vor der Pause auf 3:0. Mit ein wenig mehr Glück im Abschluss hätte der EVR zu diesem Zeitpunkt noch dran sein können. Mit vier Toren im zweiten und zwei Treffern im dritten Abschnitt war es am Ende aber erneut eine klare Sache für die Oberpfälzer. Zu allem Überfluss hatte der Schiedsrichter beim Ravensburger Julius Zeigler im Gedränge noch einen Schlittschuhtritt ausgemacht und ihn vom Eis geschickt. Strafen: Ravensburg 17 Minuten + 20 (Zeigler), Weiden 4 Minuten.

U15: EC Peiting – EV Ravensburg 8:3 (1:2, 1:1, 6:0) – Eine ärgerliche 3:8-Niederlage hat sich die U15 des EVR beim derzeitigen Tabellenletzten Peiting eingehandelt. Das erste Drittel ging mit 2:1 noch an Ravensburg. Auch das zweite Drittel dominierten die Ravensburger und führten zur zweiten Pause mit 3:2. Doch im Schlussabschnitt wurden die Oberschwaben von den Bayern überrollt. Die Ravensburger hatten völlig den Faden verloren. Die U15 steht weiterhin auf Tabellenplatz fünf und trifft am Wochenende zu Hause auf den Tabellenführer Memmingen. Tore EVR: Maxim Kessler (2), Tim Reiner.

U13, Bayernliga: Mit einem Eishockeykrimi in Memmingen und einem Torfestival in Kempten hat sich die U13 an die Spitze ihrer Bayernligagruppe geschossen. Das Spiel in Memmingen gewann Ravensburg mit 9:8 nach Penaltyschießen. Memmingen führte bereits mit 7:2, doch der EVR kämpfte sich stark zurück. Robin Krening traf zwei Sekunden vor Abpfiff zum 8:8. Im Penaltyschießen versenkte Elias Pul den entscheidenden Schuss.

Gegen Kempten feierte der EVR mit einem 15:0 ein Schützenfest. Bei zwei Spielen weniger als die Konkurrenz steht der Ravensburger Nachwuchs nun an der Tabellenspitze der Bayernliga.