Für die Rams ist ein Sieg Pflicht

Nach dem Kantersieg in der vergangenen Woche in Bettringen (29:15) gehen die Handballerinnen des TV Weingarten am Sonntag gegen den Tabellenführer TSV Urach zwar als Außenseiter in die Partie. Der TVW will sich in diesem Spiel aber nicht verstecken. Der TSB Ravensburg ist auswärts gefordert.

Frauen-Landesliga: TV Weingarten – TSV Urach (So, 17.30 Uhr, Großsporthalle Weingarten) – Der TSV Urach steht bei 28:2 Punkten und hat damit bereits vier Zähler Vorsprung auf den Verfolger Ebersbach/Bünzwangen. Seit elf Spieltagen ist der TSV ohne Punktverlust, lediglich zu Beginn der Saison leisteten sich die Uracher in Wangen einen Ausrutscher, sind aber seither zielstrebig auf Meisterschafts- und Aufstiegskurs. In der vergangenen Saison war Urach als Zweiter in der Relegation gescheitert.

Die Weingartenerinnen überzeugten in der Vorwoche in Bettringen, auch wenn sie auf drei Stammspielerinnen verzichten mussten. Nun kehrten auch zuletzt verletzte Akteurinnen wieder ins Training zurück und der TVW darf sich Hoffnungen machen, in den Saisonendspurt wieder mit voller Kraft gehen zu können. Im Vergleich zur Vorwoche kann Weingarten mit etwas weniger Druck gegen den Tabellenführer in die Partie gehen.

Im Hinspiel zeigte der TVW über lange Zeit eine starke Leistung und lag bis Mitte der zweiten Hälfte nur mit einem Treffer zurück. Am Ende spielten die Uracher aber ihre Erfahrung aus. Das war nichts Neues für den TVW: Am Ende fehlte es in dieser Saison zu oft an der Konstanz über die komplette Spielzeit. „Wir müssen in jedem Fall den Fokus auf unsere Abwehr legen, um gegen den Tabellenführer ins Spiel zu kommen“, sagt Weingartens Trainer Daniel Kühn. „Vor allem wird aber auch das Rückzugsverhalten eine große Rolle gegen das schnelle Umschaltspiel der Uracher spielen.“

Landesliga: SG Kuchen-Gingen – TSB Ravensburg (Sa, 18.30 Uhr) – TSB Ravensburg reist zum Tabellennachbarn SG Kuchen-Gingen. Die TSB-Handballer wollen dabei auf das lange umkämpfte, am Ende aber knapp verlorene Spiel gegen den TV Altenstadt aufbauen und am Samstag punkten. Für beide Mannschaften läuft die Saison nicht optimal. Mit bisher nur vier Punkten sind beide abgeschlagen am Tabellenende. Die Rams wollen ihren Erfolg aus der Hinrunde wiederholen und die zwei Punkte aus Kuchen-Gingen entführen. Damit würde Ravensburg an der SG vorbei auf den vorletzten Platz ziehen. Nötig sein werden eine starke Abwehr und eine gute Chancenauswertung. Ansätze davon gab es gegen Altenstadt zu sehen.

Frauen-Bezirksklasse: TV Weingarten – TSG Ehingen 1848 (Sa, 18 Uhr, Großsporthalle Weingarten) – Im Hinspiel gegen den Tabellenzweiten TSG Ehingen verlor der TV Weingarten II mit drei Toren, hat jedoch gesehen, dass die TSG nicht unschlagbar ist. Doch die Spiele des TVW nehmen in dieser Saison oft den gleichen Verlauf: Eine starke erste Halbzeit mit viel Motivation und einer starken Abwehrleistung, dann allerdings oft mit dem Einbruch in der zweiten Halbzeit. Im Hinspiel zog Ehingen in solch einer Phase auf acht Tore davon.

Nachdem der SC Lehr III überraschend seinen Rückzug angekündigt hat, geht es für den TVW II im Kellerduell mit den anderen Teams noch um einen Abstiegskandidat. Zwar liegt Weingarten drei Punkte vor dem TV Gerhausen II, doch auch diese haben schon gegen Weingarten gewonnen. Punkte in den verbleibenden Spielen wären also sehr wichtig für den TVW. Da Weingartens erste Mannschaft am Sonntag spielt und viele A-Jugendliche eingebunden sind, wird der TVW II wohl auf einige Spielerinnen verzichten müssen.

Frauen-Kreisliga: TSV Bad Saulgau – TSB Ravensburg (Sa, 20 Uhr, Sporthalle im Kronried) – Drittes Duell bereits in dieser Saison. Die bisherigen Spiele gewannen die Lady Rams aus Ravensburg. In der Hinrunde gab es einen 30:20-Heimsieg, in der zweiten Pokalrunde einen 33:14-Auswärtssieg in Bad Saulgau. Aktuell hat der TSB sieben Punkte Vorsprung vor dem TSV Bad Saulgau. Nach dem 28:23-Sieg im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten SG Argental II haben die Ravensburgerinnen beste Chancen auf die Meisterschaft und den Aufstieg. Nachlassen dürfen die Lady Rams allerdings nicht. Punkte in Bad Saulgau wären wichtig.