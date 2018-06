Für das Rutentheater werden Schauspieler gesucht

Schauspieler gefragt: Auch in diesem Jahr sucht die Rutenfestkommission beziehungsweise das Rutentheater-Team wieder Schüler und Schülerinnen aller Altersstufen der Ravensburger Schulen, die als Schauspieler und Schauspielerinnen beim diesjährigen Rutentheaterstück „Des Kaisers neue Kleider“ mitmachen und sich voll und ganz in ihre Rollen einbringen wollen.

In „Des Kaisers neue Kleider“ geht es hoch her: Prinz Wollo von Wolkenstein wirbt mit den kostbarsten Gaben seines Herzens um die Tochter des Kaisers und wird höhnisch abgewiesen. Doch als Schweinehirt bringt er die Prinzessin dazu, ihn für kindische Geschenke zehn- und hundertfach zu küssen.

Als man ihn daraufhin erneut demütigt, beschließt Prinz Wollo, es der Hofgesellschaft heimzuzahlen und dem Kaiser und seiner hochnäsigen Tochter einen unvergesslichen Streich zu spielen, der sie vor dem ganzen Volk bloßstellt. Der schmählich verjagte Hofnarr Labello hilft ihm dabei. Als zwei welterfahrene Schneider verkleidet erscheinen sie am Hofe und machen dem Kaiser Geschmack nach der neuesten Mode – einer ganz besonderen...

Das farbenfrohe Stück mit viel Wortwitz, Tanz und Musik verknüpft Motive aus zwei Märchen von Hans Christian Andersen. Das Buch zum Theaterstück stammt von Ekkehard Zeim, die Regie führt Bodo Klose mit seinem bewährten Team. Im Bühnenbild von Peter Kohler werden die Kostüme von Ruth Siessegger und ihren Schneiderinnen eine besondere Rolle spielen.

Den Tanz steuert die Ballettschule Berna Uythof bei, die Musik das Jugendblasorchester der Musikschule Ravensburg unter der Leitung des Musikschuldirektors Harald Hepner.

Casting ist an zwei Tagen

Das Casting wird wieder an zwei Tagen, Montag und Dienstag, stattfinden und ist an beiden Tagen in der Aula der Kuppelnauschule. Termine: Montag, 9. Januar, Klassen 1 bis 4 ab 16.30 bis etwa 18 Uhr; Klassen 9 bis 13 ab 18 bis zirka 19.30 Uhr. Dienstag, 10. Januar, Klassen 5 bis 8 ab 16.30 bis etwa 19.30 Uhr.

Interessierte Schülerinnen und Schüler der Ravensburger Schulen ab dem Grundschulalter werden gebeten, sich dort persönlich vorzustellen. Willkommen sind auch die Mitwirkenden an früheren Rutentheaterstücken, die noch die Schule besuchen.

Grundsätzliche Voraussetzung ist die Bereitschaft und Verpflichtung, an allen Proben teilzunehmen, die in der Regel von Januar bis Mai am Montag und Donnerstag sowie ab voraussichtlich Juni am Montag und Mittwoch ab 16.30 stattfinden, so die Rutenfestkommission.