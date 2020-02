Fünfmal Gold für die LG Welfen

Viermal Einzelgold, einmal Mannschaftsgold, einmal Bronze. Die Langstreckenläufer der LG Welfen haben ihre Saison mit einem Paukenschlag eröffnet. Bei den baden-württembergischen Crosslauf-Meisterschaften holten die Leistungsträger Monica Carl, Marie-Luise Heilig-Duventäster, Brigitte Hoffmann, Uschi Bergler und Hubert Weber die Medaillen.

525 Athleten aus Württemberg und Baden kämpften in den Jugendklassen, den Aktiven und Masters-Klassen bei frühlingshaften Temperaturen um Titel und Podestplatzierungen. Der Ausrichter, die erfahrene SG Weinstadt, hatte den Kurs rund um das Stadion in Weinstadt-Benzach perfekt präpariert. Die 1200 Meter lange Runde bot mit einem ständigen Auf und Ab und einem kräftezehrenden tiefen Boden alles, was Crosslauf ausmacht.

Monica Carl ließ im Rennen der Altersklasse W45 nichts anbrennen und bewies einmal mehr ihre derzeit starke Form. Mit einem gewaltigen Vorsprung von 2:01 Minuten gewann Carl das Rennen in 12:16 Minuten und verteidigte ihren Titel aus dem Vorjahr. „Seit circa einem viertel Jahr ergänze ich mein Lauftraining mit Schwimmen und Radfahren. Da kommen in der Regel bis zu zwölf Einheiten in der Woche zusammen und das hat sich in den letzten Wettkämpfen sehr positiv ausgewirkt“, freute sich die neue Landesmeisterin der W45.

Deutlich weniger Wettkämpfe bestreitet mittlerweile Marie-Luise Heilig-Duventäster. Nur noch einmal im Jahr, bei den Landesmeisterschaften, tritt die 58-Jährige im tiefen Gelände an. Und auch wenn die 86-fache Gesamtsiegerin bei Crossläufen ihren Einsatz in Weinstadt als eher mäßig einschätzte, fanden die Frauen der W55 kein Mittel gegen Heilig-Duventäster. In 14:07 Minuten distanzierte sie die Zweitplatzierte und Dauerkonkurrentin Regina Vielmeier (SV Oberkollbach) um 33 Sekunden und lief zu ihrem insgesamt 42. Landesmeistertitel. Brigitte Hoffmann blieb wie ihre Vereinskameradinnen ungeschlagen und gewann zum dritten Mal in Folge in einem beherzten Rennen den Landesmeistertitel. Die Europameisterin im Straßenlauf knüpfte der Zweiten Elisabeth Henn (SC88 Bruchhausen) nach 14:16 Minuten satte 55 Sekunden ab. Die Mannschaftswertung der Frauen 45+ ging ein weiteres Mal an die starke Mannschaft Carl, Heilig-Duventäster und Hoffmann. Auf Platz zwei und drei folgten die TSG Ehingen und der TSV Reute.

Nach einer längeren Verletzungs- und Trainingspause bestritt Uschi Bergler wie Heilig-Duventäster ihren ersten Wettkampf in diesem Jahr. Trotz Trainingsrückstand erkämpfte sich Bergler in 15:47 Minuten die Bronzemedaille und komplettierte damit das herausragende Ergebnis der Frauenmannschaft.

Eine Klasse für sich war ein weiteres Mal Hubert Weber, der in der Altersklasse M70 an den Start ging. Trotz eines starken Gegners, dem vielfachen baden-württembergischen Meister Rudolf Pletzer (TSV Frickenhausen), war der Start-Ziel-Sieg von Weber in 13:30 Minuten zu keinem Zeitpunkt des Rennens in Gefahr. 24 Sekunden betrug der Rückstand Pletzers im Ziel. Die Bronzemedaille bei der Landesmeisterschaft ging in 14:49 Minuten an Ernst Wolf (LAC Essingen).