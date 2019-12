Fünfjähriger verschwindet auf dem Weihnachtsmarkt

Mit einem Schrecken sind ein Fünfjähriger und seine Eltern davongekommen, als der Sohn am Mittwochabend auf dem Ravensburger Weihnachtsmarkt verloren ging. Wie die Polizei mitteilt, waren Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Mittwochabend eigentlich auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs, um besonders darauf zu achten, dass die Jugendschutzbestimmungen eingehalten werden. Dann wurde dem Revier gegen 18.30 Uhr mitgeteilt, dass ein fünfjähriger Junge seine Eltern verloren habe und weinend an einer Bushaltestelle aufgegriffen worden sei. Bereits nach wenigen Minuten haben die Beamten den erleichterten Eltern ihr Kind übergeben. Sie hatten sich nach erfolgloser Suche ebenfalls an das Polizeirevier Ravensburg gewandt.